JUHTKIRI Koolireformi stardi järel on oluline jälgida ka ülejäänud distantsi

Olgem ausad, suures osas Narva linna koolides pole eesti keele õpetamist aastaid tõsiselt võetud. Pigem on otsitud ja leitud võimalusi, kuidas täita formaalseid nõudeid, ilma et sisuliselt selle nimel pingutama peaks. Vastasel juhul poleks ju õpilaste eesti keele oskus probleemiks. Kui koolidel puudub motivatsioon, siis on raske seda oodata ka lastelt ja lastevanematelt. Küll on öeldud, et keele õppimist raskendab praktika puudumine ja üldse, milleks õppida eesti keelt linnas, kus seda enamik inimesi ei räägi. Ent loodetavasti saab nii narvalastele kui ka sillamäelastele ja kohtlajärvelastele, maardulastele ja lasnamäelastele lõplikult selgeks, et eesti keele oskus tagab nende lastele teiste Eesti lastega samaväärsed väljavaated.