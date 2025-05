Galeriis A-Art avatakse Juri Horevi filosoofiline näitus "Eile ja täna"

Näitusel on väljas Juri Horevi õrnad ja sügava meeleoluga tööd: natüürmordid, kodumaastikud ja muusakujutised.

"Juri Horev on üks säravamaid Ida-Virumaa kunstnikke, kes on ammu pälvinud publiku austuse oma ainulaadse sümbolismi ja maalilise minimalismi suunitlusega stiiliga. Tema maalid on kui kammermuusika − vahendites tagasihoidlikud, kuid sisult lõputult rikkalikud. Horevi iseloomulik kunstiline käekiri, tema peen värvikasutus ja rafineeritud esteetika muudavad iga teose ilmutuseks ning filosoofiliseks mõtiskluseks aja, ilu loomuse ja inimhinge üle," rääkis näituse kuraator ja galerist Eduard Zentšik.