Kersti Kaljulaid: Ida-Virumaa tuleb rohepöördega muuta Läänemere pärliks

Mõtleme korraks. Visioon − jah, me teeme plaane ja kavasid, aga eeskätt on tänase päeva või vähemalt minu kõne eesmärk maalida sellist pilti, kuhu me tahame välja jõuda. Nii et visioon sobib. Üleminek − jah, me ei räägi pelgalt kuhugi suunas arenemisest, vaid me räägimegi palju mastaapsemast protsessist. Me räägime ühelt mudelilt teisele üleminekust, täielikust muutusest. Nii et ka see klapib.

Ja lõpuks õiglane. Tavatähenduses erapooletu ja selline, mida sa väärid. Aga kui me võtame eesti keele põhisõnavara sõnastiku, siis õiglase tähenduseks on seal kirjutatud ka "kõiki asjaolusid arvestav". Just see on see, miks see termin mulle tegelikult meeldib ja millisena tahaks näha kogu Ida-Virumaa arenguvisiooni, millega meie helgemad pead siin üheskoos järgmised kaks päeva tegelevad. Kõiki asjaolusid arvestav.

Sest Ida-Virumaa inimesed vajavad selget pilti. Nad vajavad, et me joonistaksime, ilmtingimata koos siinsete inimeste endiga, meie silme ette sellise Ida-Virumaa, nagu ta võiks olla aastal 2035, kui saabub vastavalt valitsuse teekaardile see hetk, mil põlevkivi enam elektri tootmiseks ei kasutata.

Me muidugi kõik teame, et vabal turul saab see hetk jõuda meieni veelgi varem, sõltumata täiesti sellest, mida üks või teine Eesti poliitiline jõud arvab heaks koalitsioonileppes või valimiste eel lubada. Need muutused toimuvad, sest oleme osa suuremast turust. Neid ei ole võimalik peatada.

On vaid võimalik pead liiva alla peita ja soovitada seda teistelgi teha või jagada valelikke lubadusi, nagu oleks võimalik minevikust kinni hoida.

Ei ole. Oleme ausad.

Rõhutan: ei ole oluline, kas uskuda kliimamuutust. Ei ole oluline, kas pidada globaalselt astutavaid samme mõistlikeks ja õigeaegseteks. Muutus toimub, sest meid ümbritsevad riigid, meie sihtturud, ja mitte ainult energiasektor, vaid tervikuna, on otsustanud muutuda ja saada kliimaneutraalseks.

Edaspidi ei taha meie kaubanduspartnerid enam ei fossiilset energiat ega selle toel toodetud tooteid. 60% maailma majandusest on juba kaetud mingisuguse kliimaneutraalsuse lubadusega. Kes teeb näo, et seda kõike on võimalik ignoreerida ilma suurima majandusliku kahjuta, valetab. Valetagu ta häälte nimel või mõttelaiskusest, soovimatusest midagi muuta, pole oluline.

Muutus toimub. Niisiis, kuidas teha nii, et saaksime sellest pikemas vaates kasu ja hoida lühikeses vaates tekkivad riskid kontrolli all? Kuidas aidata inimesi, kellele see muutus tähendab olulisi elumuutusi?

Kõigepealt: ambitsioon.

Kogu tänase ja järgnevate mõttetalgute ja riigi plaanide tegemise eesmärk ei tohi piirduda vaid õiglase ülemineku raha võimalikult tõhusa ärakulutamisega. Eesmärk peab olema palju laiem: kutsuda ellu selline olemuslik muutus, uus areng regioonis, mis teeks piirkonnast Läänemere pärli.