Protokolli allkirjastamise tseremoonial andsid pooled mõista, et megatehase rajamine Narva on esialgu vaid unistus. IVIA juhatuse liige Teet Kuusmik kinnitas, et sisuliselt on jutt ettevõtjaga sõlmitud härrasmeeste kokkuleppest ning et säärase ambitsioonika plaani täideviimiseks peavad saama täidetud kindlad tingimused, nagu on kirjas ka allkirjastatud protokollis.