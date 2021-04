JUHTKIRI Ida-Virumaa minister on vajalik

Tavaolukorras paistaks Eesti-suuruses väikses riigis vaid ühe maakonnaga tegeleva ministri koha loomine priiskamisena. Ida-Virumaa puhul on Ida-Viru ministri ametikoha loomine Põhjaranniku arvates aga põhjendatud.

Eri valitsused ja ministeeriumid maadlevad Ida-Virumaa probleemidega rohkem kui veerand sajandit. Vale oleks öelda, et kogu see töö on tühja läinud, kuid soovitud tulemused kipuvad ikkagi käeulatusest välja jääma. Nõnda on Ida-Virumaa endiselt suurima tööpuudusega piirkond Eestis. Sellest tulenevad paljud teised probleemid.

Kolmapäeval alanud õiglase ülemineku visioonipäevadel märkis Ida-Virumaa omavalitsuste liidu arendusspetsialist Hardi Murula tabavalt, et oleme aastaid olnud tublid igasuguste arengukavade koostamisel, kuid neis seatud suuremad eesmärgid on enamasti jäänud kättesaamatuks.

Alanud rohepööre annab küll Ida-Virumaal uusi võimalusi ja ka raha, aga esialgu on see põlevkivitööstuse kokkutõmbamisel toonud muresid juurde.

Õiglase ülemineku korraldamise ja Ida-Virumaale parema tuleviku otsimisega tegelevad praegu paljud ametnikud. Samas on kohalikel inimestel seni küllaltki keeruline mõista, millal ja milliseid positiivseid muutusi see nende elus kaasa toob. Vastutus on samuti hajunud.