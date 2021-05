Kohtla-Järve vana ujulat enne lammutamist enam ei avata

"Vana ujula on meie linna teeninud peaaegu pool sajandit ning praeguseks täielikult amortiseerunud," sõnas Kohtla-Järve spordikeskuse juht Mihhail Kastritski. "Sel aastal ujula peaaegu ei töötanudki: see avati küll lühikeseks ajaks sportlastele, ent kui Eestis koroonapiirangud kehtestati, pandi ujula uksed taas lukku. Me ei tea ka seda, mis meid maikuus ees ootab, seetõttu otsustasime juba eelmisel kuul ujula sulgeda − ei ole mõtet seda asjatult puhastada ja veega täita. Pealegi on seal kõik muugi sellises seisukorras, et sinna ei taha inimesi kutsuda. Töötajate lepingud hakkavad samuti juba läbi saama. Juuni keskpaigaks aga plaanib linn uue ujula avada."