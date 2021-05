"Kui inimesel on sellised ägedad tütred, nagu mul on, siis peab ta alati kõigeks valmis olema. Aga selleks tänaseks ma kindlasti valmis ei olnud," tunnistas Ulvi Vilumets mõni hetk pärast seda, kui ta oli teada saanud, et Eesti naisliit on valinud ta tänavuseks Eesti aasta emaks. Seejärel pidi ta nädala lõpuni seda rõõmusõnumit saladuses hoidma.