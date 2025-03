ÜKS KÜSIMUS Kas tööandjal on õigus töötajat tema soovitud ajal puhkusele mitte lubada?

Tööandja peab koostama puhkuse ajakava iga kalendriaasta kohta ja tegema selle töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul. Tegemist on perioodiga, mil tööandja saab põhipuhkuse aega ühepoolselt määrata, arvestades soodustatud isikute ja töötajate soovidega. Puhkuse ajakavas märgitakse kõikide töötajate puhkuste perioodid. Kui töötajal jäi eelmisest aastast osa põhipuhkusest kasutamata, siis see tuleb samuti ära näidata käesoleva aasta puhkuse ajakavas. Vastasel juhul võib töötajal eelmise aasta põhipuhkuse nõue aeguda, kuna see aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse.