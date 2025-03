MIHKEL NESTOR Kas Euroopa kulutab end tugevaks?

Kuigi üldiselt on seda tervitatud − varem on ühise laenamise vastu olnud ennekõike sakslased ise −, kasutaks lõunapoolne Euroopa ühisvõlga hea meelega hoopis muuks otstarbeks. Eks väljendub selles nende poliitikute, kuid ka valijate arusaam, kuivõrd suur sõjaline oht Venemaa nende riikide jaoks on. Õnneks on teist meelt Eesti lähiregioon, Läti, Leedu, Poola, kuid ka Põhjamaad, kus suurem kulutamine kaitsele on võetud selgeks prioriteediks. Kõige jõulisemad on plaanid Poolas ja Leedus, kus kaitsekulud moodustavad peagi üle 5% SKPst, kuid suuremaid investeeringuid on lubanud ka Soome, Rootsi, Taani ja Norra.