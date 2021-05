"Lilled on Corrigo töötajatele tänutäheks selle raske ja ennastsalgava töö eest, mida nad on sellel keerulisel ajal meie kõigi heaks teinud," ütles Europe Directi Jõhvi teabekeskuse juhataja Margus Ilmjärv.

Langer lootis, et Euroopas on peagi võimalik naasta normaalse elu juurde. "Ka majanduslikke tagajärgi suudame koos paremini ületada kui igaüks eraldi."

Ida-Virumaa omavalitsusliidu esimees Eve East ütles, et majandus- ja tervishoiukriis on Euroopa liikmesriikide ühine mure. "Eesti inimene ootab Euroopa Liidult eelkõige investeeringuid, et selles pandeemiakriisis meie majandust järele aidata. Aga selleks, et olukorrast välja tulla, ootab Eesti inimene ka rohkem vaktsiine."