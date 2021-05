Kohtuvaidlused ohustavad uue õlitehase ehitust

Kohus asus kliimaaktivistide poolele, leides, et kahtlus, et loa alusel kavandatud ehitustegevus võib kaasa tuua lubamatu mõju Mustajõe loodusalale, on piisav ehitusloa peatamiseks. Kohtuotsuses on kirjas, et loa peatamine kahjustab küll Eesti Energia huvi õlitehas kavandatud ajaks valmis ehitada ja käiku anda, kuid avalik huvi keskkonna "ebasoovitava mõjutuse vältimiseks" kaalub selle üles.