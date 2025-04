IDA-VIRUMAA ÜRITUSED 3.-10. aprillini

KULTUUR

* Jõhvi kontserdimajas kell 15 noorteetendus, muusikaline tsirkus "I Hate That They Eat Too Loud". Neli heliloojat on etenduse jaoks komponeerinud neli muusikateost, mida esitavad neljas stseenis viis tsirkuseartisti ja viis muusikut. Lavastus on nomineeritud Läti muusikaauhindade aasta lavastuse auhinnale. Pääse 15-20 eurot.