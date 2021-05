Täiesti uus objekt, mida kalmistule plaanitakse, on tseremooniaväljak. See on mõeldud eelkõige ürituste, näiteks surnuaiapüha läbiviimiseks. Väljak tuleb vana ja uue kalmistuosa vahele ning saab olema ka valgustatud. Samuti saab valgustuse Rakvere tänava poolne sissepääs. Rakvere tänava poolse heki asemele tuleb paekivimüür, samuti taastatakse vanad kiviaiad.