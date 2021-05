Midagi pole teha, tegemist on demokraatiaga ja Jõhvis toimuv näitab selle pahupoolt. Võiks ju küsida, et mis siis sellest, omavalitsusjuhid tulevad ja lähevad, ega sellest midagi katki ole. Siiski tuleb tunnistada, et pidev võimuvahetus takistab omavalitsuse arengut. Püsiv ebastabiilsus kandub üle ka ametnikele, kes vastutavad teede ja tänavate korrashoiu, investeeringute, ehituse ja muu eest, mis meie kõigi elukeskkonda puudutab. Kui linna-/vallavalitsus eesotsas vallavanema või linnapeaga saab ametis olla vaid nii kaua, et vaevalt jõuab end asjadega kurssi viia, ning vahetatakse uue vastu välja, siis on üsna loogiline, et järgmised juhid alustavad algusest ja sisulist tööd on raske teha.