Narva haigla koroonaosakond on haigeid täis ning üleüldse on kogu haigla juba pikemat aega olnud üle koormatud. FOTO: Narva Haigla

Piirilinnas on koroona taas vohama hakanud: paar Narva haigla osakonda on karantiinis, koole täielikult ei avata ning vanematel palutakse lapsi lasteaeda mitte tuua. Samas on seal alanud töökollektiivide massiline vaktsineerimine.