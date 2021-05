Pille Letjuka lahkus Narva haiglast ja asub tööle Ida-Viru keskhaiglas

Sõbralik šarž. FOTO: Kalev Prits

Pille Letjuka − ajakirjanike sõber ja tõeline kingitus meediale

2020. aasta meediatulemusi kokku võttes nimetas Põhjaranniku toimetus Narva haigla arsti Pille Letjuka aasta selgitajaks.

"Kevadel, esimese koroonapuhangu ajal, puudutas viirus Narvat vaid põgusalt. Teine laine tuli suuruselt Eesti kolmandasse linna aga karmi hooga. Haigla töö tuli oluliselt ümber korraldada, samal ajal kui avalikkus tahtis pidevalt teada, mis piirilinna koroonarindel toimub. (...) Kõik teemat käsitlevad ajakirjanikud teavad, et kui asi puudutab tervishoiuküsimuste praktilist poolt, siis tuleb helistada Narva haigla erakorralise meditsiini kliiniku juhatajale Pille Letjukale. (...) Letjuka on tõeline kingitus meediale. Sest meditsiin on spetsiifiline valdkond, mille esindajad oskavad harva nii asjalikult selgitada olukorda oma valdkonnas nõnda, et tavaline inimene sellest ka lihtsasti aru saab. Letjuka oskab."

Nõnda oli kirjas detsembrikuu lehenumbris.