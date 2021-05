Vesinik võtab kõigepealt üle bussid ja rongid

Euroopa Liidu energiatarbimises on vesiniku osakaal alla kahe protsendi ja see on toodetud põhiliselt fossiilkütustest. 30 aasta pärast peaks vesiniku osa tõusma 13-14 protsendini ja see kõik oleks rohevesinik ehk toodetud taastuvenergiast.

Ida-Virumaast võiks Eestis saada üks vesiniku tootmise ja kasutamise vedureid, usub hiljaaegu asutatud Ida-Virumaa vesinikuklastri liige, OÜ Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan.

Kõigepeal hakkavad vesinikukütusega sõitma bussid. Järgmisena võiks roheline vesinik jõuda rongidesse, siis mere- ja maanteetransporti ning lennundusse. Seejärel võetaks vesinik kasutusele laonduses, logistikas ja tööstuses, näiteks metallurgias. Toimivaid näiteid leidub maailmas nende kõigi kohta.

Taastuvenergiat ei jätku

Bussidega on kõige lihtsam alustada, ütleb Laan. Kui ehitada näiteks Narva äriparki 20hektarine päikesejaam, kus paneelide maht on 20 megavatti, saab sellest rohelisest energiast toota aastas 350−360 tonni vesinikku. Selle kogusega saaks panna liikuma paar-kolmkümmend bussi.

Paar esimest vesinikubussi võiksid tema hinnagul Ida-Virumaal sõitma hakata juba kahe-kolme aasta pärast. Näitamaks, et ühistranspordis saab rohevesinikku kasutada küll.

Ainult et üksnes bussidest, olgu neid liikumas mõni või mõnikümmend, ei piisa. Kohapeal tuleb üles ehitada terve ahel − rohelise energia tootmisest vesiniku tootmise, ladustamise ja tankimiseni.

See kõik peab olema ühes kohas, sest vesinikku transportida on suurte kadude tõttu keeruline ja selleks kulub palju lisaenergiat.

Kui 20hektarisest päikesepargist piisab paarikümne bussi jaoks, siis järgmised plaanid nõuavad väga palju uusi taastuvenergiaallikaid. Nii palju, et esimese päikesepargi jõul toodetav tonn vesinikku päevas kataks vaid ühe protsendi tulevikuvajadusest.

Uued taastuvenergiaallikad tähendavad Ida-Virumaal − aga ka Eestis tervikuna − peamiselt päikeseparke. Tuulikuid ei kerki kuigi agaralt kusagil ja siin kandis piiravad tuuleparkide rajamist ka kaitsekaalutlused.

Vesinik on kallis kaup

Vesiniku, eriti rohevesiniku tootmine on kallis ja selle hind ei ole praegu veel konkurentsivõimeline.

Vesinikuga sõita on kaks-kolm korda kallim kui diislikütusega, toob Laan võrdluseks.

Sellepärast ei ole mõeldav hakata vesinikuahelat ilma toetusteta üles ehitama. Vesinikuklastri esimene plaan päikesepargist vesiniku tootmise ja mõnekümne bussini maksaks suurusjärgus 20−30 miljonit eurot.

Kui ahel rajatud, toimiks see edasi juba ilma toetusteta ning gaasi- ja diislibussi kilomeetrihind ei erineks.

Kuna Euroopa tasandil on just vesinik uueks energiakandjaks valitud, on võimalik seesugustele ettevõtmistele ka toetust saada.

Esimese etapi jaoks võiks tuge saada Ida-Virumaa jaoks mõeldud õiglase ülemineku toetusest, leiab Laan, et seda raha tulekski kasutada suuremate ettevõtmiste jaoks.

Õiglane üleminek pole rohepööre

Ida-Virumaa omavalitsuste liidus õiglast üleminekut koordineeriv Hardi Murula ei pea õigeks vesinikuahelat sellest fondist toetada. Ka Euroopa Komisjon on korduvalt rõhutanud, et rohepöörde peab tegema teise rahaga.