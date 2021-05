Euroopa Liidu stardikapital Ida-Virumaa ümbersünniks

Ellu kutsutakse põlvkondlikud muutused

Õiglane üleminek on üks kuuest Eesti 2035 arengustrateegia eesmärgist, aga see erineb teistest Eesti eesmärkidest selle poolest, et seda viiakse ellu sihtpiirkonnas, Ida-Virumaal. Arenguvajaduseks on Ida-Viru majanduse ümberkorraldamine eesmärgiga mitmekesistada majandust ja luua kõrge lisandväärtusega töökohti. Teiseks tuleb aidata inimesi ja kogukondi, keda üleminekuprotsess negatiivselt mõjutab. Kindlasti tuleb jätkuvalt tegelda keskkonnaprobleemidega.

Suur plaan ootab asjalikku sisu ja praktilisi tegusid, üle kõige tegijaid. Omaette riskiks on muutuse korraldamine.

Paradoksaalselt saab ehk kõige lihtsam olema seni poolt Eesti süsinikuheitest tekitaval maakonnal liikumine kliimaneutraalsuse poole. Keerulisem on jõuda jõukuses üle Eesti keskmise ning peatada rahvastiku vähenemine ja pöörata rändesaldo positiivseks. Need oleksid põlvkondlikud murrangud.

Riigihalduse minister Jaak Aab luges ette suuri rahasummasid, mis peaksid leevendama ülemineku valusid nii majanduses, tööturul kui ka keskkonnas. Üks miljard kaheksa aasta jooksul panustatakse skeemiga 1 + 2: ühele riigi pandud eurole oodatakse lisaks kaht eurot erakapitalilt. Jätkuvalt hakkavad voolama Ida-Virumaale ka teised tõukefondi toetused ehk suurusjärgus 300-400 miljonit.

Taandatuna inimeste sissetulekutesse ja tõlkides need kosmilised rahasummad inimkeelde, peaks see ministri sõnul tähendama Ida-Virumaa keskmiste sissetulekute kasvu Harjumaa tasemele. Eks see nõuab pingutust kõigilt, töösturitelt heitlikes globaalsetes tarneahelates ning ühiskondliku vastutuse lisandustes, töölistelt elukestval ümberõppel ja noortelt, et leida kodumaakonnas tulevikku.

Riigipea soovib Ida-Viru portfellita ministrit

President Kersti Kaljulaid manas tulevikupilti Ida-Virumaast täielikus, olemuslikus muutuses. See peab olema õiglane, väärikas ja kõiki asjaolusid arvestav. Ta möönis, et mida tahes parteid ei luba, maailmaturg juhib suuresti protsesse ja minevikust ei ole võimalik kinni hoida. Suur muutus teel kliimaneutraalsusele on juba toimumas ja see ei puuduta mitte ainult energiasektorit, vaid ühiskonda tervikuna.

Ida-Virumaal on see küsimus tööinimese väärikusest ja eneseuhkusest, lugupidamisest seni tehtu vastu, aga ka avatusest uuele. Kindlasti tähendavad struktuursed muutused seniste töökohtade kadu ning kindlasti tekitab see kõrvalmõjusid, rohkemgi veel nende kartust.

Tööstustöölisi tuleb hoida Ida-Virumaal, et nad ei lahkuks, kuni uus tööstus pole hoogu üles saanud. Oma koha leidmine suurtel turgudel uute toodetega saab tuleneda headest otsustest, mitte ei sünni juhuslikult. Kuivõrd kaalukas osa energiasektorist kuulub riigile, on just siin riikliku otsuse koht. Põlevkivisektorit tulevad asendama vesinikumajandus, ehitusmaterjalide tööstus ja puidukeemia.

Kindlasti aitab Ida-Virumaa ümbersünnile kaasa turism, iseäranis Narva-Jõesuu puhkepiirkond ning teised looduslikult kaunid ja seikluslikult huvitavad paigad.