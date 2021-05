Koroona teema peegeldub tänavusel balletifestivalil

Erinevalt eelmisest aastast ei jää Ida-Virumaa kultuurielu üks kroonijuveele − Jõhvi balletifestival − tänavu ära, kuid kõik üritused toimuvad ühel päeval: reedel, 11. juunil.

14. aastat festivali korraldav Jõhvi kontserdimaja direktor Piia Tamm sõnas, et tänavune festival on sisult päevakajalisem kui kunagi varem. Nii näiteks avatakse tänavu pressifoto auhinnaga pärjatud Õhtulehe fotograafi Stanislav Moškovi näitus "Rahvusballett karantiinis", kus on mustvalgetel fotodel jäädvustatud, mil moel tantsijad kodustes tingimustes end vormis on hoidnud. Kes kokkas, varvaskingad jalas, kelle tugipuuks sai kapiuks ning kes julges häälekaid hüppeid teha.

Õhtul tuleb Eestis esiettekandele Narva-Jõesuust pärit endise baleriini ning praegu dirigendi ja koreograafi Maria Seletskaja loodud päevakajaline etendus "Stringendo" neljale tantsijale ja neljale muusikule. "See kajastab just nimelt piirangute aja inimeste igatsust läheduse ja kallistuste järele," sõnas Tamm.

Ühte päeva mahuvad veel Eesti rahvusballeti balletiartistide lasteetendus, kohtumistunnid baleriin Age Oksa ning koreograafi ja dirigendi Maria Seletskajaga.

Piia Tamme sõnul olid tänavuse balletifestivali peaesinejateks esialgu plaanitud Läti rahvusooperi tantsijad, kuid praegusel piirangute ajal ei ole suure trupiga riigist riiki liikuda võimalik. See eeldanuks pikemat planeerimist, aga praegu on keeruline ette näha, millised piirangud ja reeglid ka näiteks saali lubatud täitumuse osas kuu aja pärast kehtivad. "Usun, et tänavune ühepäevane, tiheda kavaga festival on omamoodi erakordne ja jääb meelde. Kultuurihuvilistel inimestel on võimalik mitmeid kuid kestnud pausi järel taas meie majja tulla," sõnas ta.

Tamme sõnul tuleb festivalikülastajatel kanda maski, desinfitseerida käsi ning hoida publikualal distantsi. Publik istub kontserdisaalis hajutatult. Piletita üritustel tuleb eelregistreeruda, sest kohtade arv on piiratud.