Jõhvi vene põhikooli lapsed said koolis käia vaid ühe nädala

Kooli direktori Irina Šulgina sõnul tuli selline otsus teha, kuna koolis pole võimalik toitlustamist korraldada, sest terviseameti korraldusel pidid eneseisolatsiooni jääma kõik söökla töötajad.

Direktori sõnul jääb koju ka üks 20 õpilasega 9. klass, kuna ühe selle õpilase koroonatest osutus positiivseks. Seetõttu jääb sel klassil järgmisel nädalal tegemata ka eesti keele kui teise keele eksam.

Matemaatika ja valikaine eksami toimumisajaks saavad nad eneseisolatsioonist välja. Eesti keele eksami teeb kool järele 14. juunil. "Õpilased saavad nii vähemalt punktid kätte. Aga kannatavad need vaesed lapsed, kes tahtsid ühitada eesti keele eksami tasemeeksamiga, et saada B1-kategooria. Seekord ei ole see võimalik," sõnas Šulgina.

Direktori sõnul on lastevanemad pettunud, et õpilased nii vähe koolis käia said. "See aasta on olnud raske ja väsitav nii lastele, vanematele kui ka õpetajatele," tõdes ta.

Šulgina loodab, et suve jooksul üldine vaktsineeritus Ida-Virumaal paraneb ja nii keerulist õppeaastat, nagu oli tänavune, enam ei tule. Tema sõnul on vene põhikooli õpetajatest ja töötajatest nüüdseks üle 80 protsendi vaktsineeritud. Süsti pole saanud põhiliselt vaid need, kellele perearstid pole krooniliste haiguste tõttu seda soovitanud.