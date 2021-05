Jõhvi kalmistul on üks koht, kuhu valla kalmistuspetsialist Liivi Mölder heameelega ei sisene ning ei soovita teistelgi. See on muinsuskaitse all olev lagunev kabel, mille ainus ülesanne praegu on toetada oma seina najal vanadest kalmudest välja kistud iidseid riste. Vanu hauatähiseid, mida ei kaitse keegi ning mis ajapikku salapärasel moel sealt kaovad.