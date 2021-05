Rahvuskultuuriseltside ümarlaua juht Aleksandr Dusman ütles, et rahvasummade kogunemise vältimiseks hajutatakse üritused suure territooriumi peale laiali ning need toimuvad ühel ajal nii väljas kui ka Jõhvi kontserdimajas sees. Kokku on pandud mitmekesine programm, kuhu kuuluvad kontserdid, näitused ja rahvusühenduste esindajate meistriklassid.