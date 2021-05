Uue lepingu koostamisel ja allkirjastamisel võetakse arvesse piiriületuse korralduses kavandatavaid muudatusi. Neist olulisim on piiriületuse ootejärjekorra korralduse loogika muutumine seoses Euroopa Komisjoni korraldusega, kus kritiseeriti Eestit piiril tasu võtmise eest. Edaspidi on sõiduauto ootejärjekorra broneerimine vabatahtlik mugavusteenus ja jääb tasuliseks. Ootealal elavas järjekorras ootamine on tulevikus tasuta.