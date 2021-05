Carol Randlepp: Jõhvi elus osalemiseks ei ole vaja noorteparlamenti

Olles ise esmase loomise juures, tean, mis probleemidega meie vallas noored silmitsi seisavad. Tollel ajal olin ka selle noorteparlamendi esimees, üritades kaasata noori ja olla aktiivne, kuid kahjuks oli see kõik tulutu, kuna lahti rullus suurem skandaal, mis puudutas organisatsiooni rahastust.

Nimelt kui 2019. aastal Jõhvi noorteparlament loodi, otsustati eraldada valla eelarvest 30 000 eurot, mis oli algul suures osas mõeldud tolleaegse eestvedaja ja volikogu liikme Jekaterina Vassiljeva palgafondiks. Sellest skandaalist tulenevalt ei soovinud paljud noored enam noorteparlamendiga tegelda, kuna nad nägid, milline poliitiline tagamäng sellega kaasas käis.

Tulles aga aastasse 2021, hämmastas mind järjekordne katse luua Jõhvi noorteparlament, kus seekordseks eraldatud summaks oli 150 eurot kuus. Endine noorteparlamendi koordinaator Anastassia Gavrina sattus aga samuti Jõhvi volikogu komisjonis küsimuste rahe alla, kui sooviti teada, millega täpsemalt ta oma ametis tegeleb.

Põhjarannikus avaldatud artikli põhjal oli huvitav vaadata, kuidas järjekordselt ei suudeta luua organisatsiooni, mille alustala kehtib juba aastast 2019. Veelgi huvitavam on see, et siiani ei kaasata noorteparlamenti noortekeskust, kust meie aktiivsed noored tegelikult käivad ja kaasa mõtlevad.

Minu kui Jõhvi noore jaoks peaks intsiatiiv tulema kas koolist või noortekeskusest, mitte organisatsioonist, millest keegi ei ole teadlik. Selle organisatsiooni puhul peaks noorteparlamendi loomise soov tulema just neilt, mitte luues ametipositsiooni ning eraldades kellelegi puhtalt Facebooki lehe postituste tegemise eest raha.

Noortekeskuses on meil juba praegu väga töökad noorsootöötajad, just nemad peaksid olema need, kes saaksid noori suunata ning leida aktiivseid noori, kes sooviksid valda panustada.