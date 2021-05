See, et koolid ja lasteaiad kevadel uueks õppeaastaks töötajaid värbavad, on täiesti tavapärane. Tänavu on tööpakkumisi rohkem seetõttu, et haridusasutused kasutavad aktiivselt riigi pakutud võimalust palgata lasteaiarühma või 1. klassi lisaõpetaja.