Kohus ei leidnud põhjust õlitehase ehitusloa tühistamiseks

Loodusvõlu nõudis Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt Eesti Energiale antud õlitehase ehitusloa tühistamist.

Kliimaaktivist Kertu Birgit Anton teatas kohe pärast kohtuotsuse avalikustamist, et võitlus õlitehas rajamise vastu jätkub ja halduskohtu otsus on kavas vaidlustada ringkonnakohtus. "Õlitehase rajamise plaan ei ole keskkonnahoidlik ega toeta ka pikas plaanis Ida-Virumaa arengut. Õlitootmise süsinikuheide on alates tehase rajamisest ja põlevkivi kaevandamisest kuni õli põletamiseni tohutu ning ei lähe kokku vajadusega peatada kliimamuutuseid," ütles ta.

Eesti Energia teatas, et kohtuotsus on ootuspäraselt positiivne. "Õigusemõistja põhjalikul hindamisel on uue Enefit280 tehase ehitamisel välistatud mõju Mustajõe loodusalale, mistõttu on kohus leidnud, et ehitamist hetkel keelav esialgne õiguskaitse tuleb tühistada," märkis ettevõte tuues otsusest esile, et uue õlitehase ehitamine ei ohusta kuidagi Pariisi kliimaleppe täitmist ega Eesti poolt võetud keskkonnaeesmärkide täitmist.

Eesti Energia järgmine tõenäoline samm pärast otsuse analüüsimist on taotleda mai lõpus Tartu ringkonnakohtu poolt kehtestatud esialgse õiguskaitse tühistamise viivitamatut jõustamist.

MTÜ Loodusvõlu saavutas mai lõpus õiguskaitsena ehitusloa peatamise kahtlusega, et kavandatud ehitustegevus võib kaasa tuua lubamatu mõju Mustajõe loodusala niiskusrežiimile. "Tänane kohtuotsus lükkas kõik kahtlused selle osas ümber ja välistas sellise mõju," edastas Eesti Energia.

Reformierakondlasest rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, kes on ametist tulenevalt ka riigi esindaja Eesti Energia üldkoosolekul, kutsus mai lõpus ettevõtet peatama kohtuvaidluse ajal õlitehase rajamise ning mitte tegema sellega seotud kulutusi.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter vastas ministrile, et ettevõte ei langeta lõpliku kohtulahendi jõustumiseni otsuseid, millega kaasneks ettevõttele olulisi riske.

Eesti Energia teatel ulatuvad õlitehase projektiga seoses tehtud kulutused 37 miljoni euroni. Aasta lõpuks pidi see summa kasvama 87 miljonit euroni. 2024. aastal valmiva tehase kogumaksumus ulatub üle 300 miljoni euro.

Kui õlitehas jääks ehitamata kaoks Eesti Energial Ida-Virumaal ligikaudu 500 töökohta. Põhilise osa neist moodustavad kaevurid, kuna tehas vajab aastas 2-2,5 miljonit tonni põlevkivi.