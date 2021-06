Kas meist keegi veel mäletab, millal näomask kohustuslikus korras meie ellu tuli ning missugune oli elu enne teda? Tundub, et see on kestnud terve igaviku, ometi kehtestas valitsus avalikes siseruumides maskikandmise kohustuse möödunud aasta novembris, kui (Ida-Virumaal eriti järsult) koroonanakatumise kõver üles läks.