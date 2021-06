Professor Alar Konist: kust kohast me lähitulevikus oma elektri välja võlume?

Oleme seadnud väga suured ambitsioonid: tahame tulevikus kogu maailma viia põhimõtteliselt süsinikuneutraalseks. Vaatame, kuidas sellega seni on läinud.

Eesmärgini on veel väga pikk maa minna

2020. aastal toodeti 79% maailmas tarbitud primaarenergiast fossiilkütustest. 11 protsenti tuli taastuvatest allikatest: biomass, tuul, hüdro ja muu ning 10 protsenti elektrist tuli tuumajaamadest. See suhe võiks panna meid mõtlema, kui suure ambitsiooni oleme endale seadnud.

Kas on võimalik või realistlik üleöö selliseid eesmärke täita? Ja kui on, siis milline mõju sellega kaasneb? Milline on mõju keskkonnale, aga milline on mõju ka inimeste rahakotile? Kas on õige läheneda loosungitepõhiselt või on õige läheneda ikkagi keskkonnapõhiselt ja inimeste heaolu põhiselt? Ehk kuidas oleks optimaalne saavutada kuldne kesktee?

Kui vaadata, kes maailma energiatarbimist juhib, siis see on Hiina. Eelmisel aastal toodeti üle 50 protsendi maailma söeelektrist Hiinas, kus söetarbimine kasvas. Maailma CO2 heitmed on samuti pidevalt kasvanud ja põhiliselt ikkagi Aasia riikides, eriti Hiinas ja Indias.

Me võiksime käsitleda Euroopa Liitu kui ühte head eeskuju. Euroopa Liidus on CO2 heitmed vähenenud. Kui vaatame vaid seda, on kõik justkui väga hea. Eesti puhul on näiteks 2020. aastaks seatud eesmärgid heitmete vähendamisel täidetud. Nii Eestis kui kogu Euroopas on taastuvenergia osakaal pidevalt suurenenud. Aga Euroopas tarbitud elektrist moodustab see vaid 14 protsenti. See tähendab, et tegelikult on kaunis pikk maa veel minna.

Kliimaeesmärgi saavutamine on võimalik, kui kogu maailm kaasa tuleb Kuidas te hindate varustuskindluse prisma kaudu, arvestades oma teadmisi, kas see kliimaeesmärk aastaks 2050 on reaalne? (Jüri Jaanson, Reformierakond) Alar Konist: See oleks reaalne siis, kui kogu maailm sellega kaasa tuleks. Euroopa Liidu süsinikdioksiidi heitmed moodustavad umbes 9% maailmas tekkivatest CO2 heitmetest. See on Euroopas väike, kuna meie tootmised on kolinud Euroopa Liidu riikidest välja. Aga juhul, kui me praegu seame niivõrd suured ambitsioonid, siis see läheb esiteks väga kulukaks. See tekitab konkurentsieelise nendele riikidele, kus nende ambitsioonidega kaasa ei minda. Praegu ei ole Euroopa Liidu seadusandlik pool järele jõudnud kas või selles, et miks me saame energiat kolmandatest riikidest importida. Kui me ei saaks seda importida või sellel oleks mingisugune maks peal, siis tekiks normaalne konkurentsiolukord. Aga niikaua, kuni seda ei ole, on oht pigem selles, et need heitmed lähevad siit Euroopa Liidust välja, aga maailmapilt sellest paremaks ei muutu. Ent tegelikult on eesmärk maailmapilti parandada.

Tarbimine kasvab ja import suureneb