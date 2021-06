Minu senine kogemus Ida-Virumaal piirdus kaitseväeteenistusega Viru jalaväepataljonis ning üksikute külaskäikudega. Siiski olin sügavalt veendunud, et maakond vajab minusuguseid tugeva visiooniga noori inimesi, kes oskavad eesti keelt väga heal tasemel. Olin sügavalt veendunud, et minu taustaga inimene pakub siin kandis mitmekordset väärtust võrreldes Tallinna või Tartuga. Esimene tööaasta on seda tõestanud.