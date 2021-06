Ohver pildistas seksuaalset ahistajat, politsei võttis mehe kinni

2. juuni hommikul sai politsei teate, et Jõhvis Kaare tänaval lähenes üks võõras mees naisele, haaras tal käest ning kõneles naisega sobimatult seksuaalsel teemal. Naine haaras omakorda taskust telefoni järele, mispeale mees põgenes. Siiski õnnestus naisel võõrast mehest telefoniga kiirelt foto teha.

Kohale saabunud patrullid püüdsid meest piirkonnast leida, kuid too hetk teda enam asjaolude selgitamiseks tabada ei õnnestunud. Politsei alustas üksikasjade uurimiseks menetlust. Uurimine tegi kiirelt kindlaks, et tegu on keskealise kohaliku mehega.