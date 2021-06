Kohtla-Järvel lipsas lubadeta juht politsei eest põõsasse, kuid saadi kätte

Põgenevat noormeest juhuslikult näinud naine märkas, et noormees jooksis ühe maja taha, kus sättis end põõsasse peitu. Naine helistas hädaabinumbril ning andis patrullile infot täpsest kohast, kuhu põgenik varjus. Samas nägi juhtunut pealt üks autoga möödunud mees, kes samamoodi peatus, et patrullile näidata kätte, kuhu täpselt noormees peitu läks. Tänu sellele peeti põõsas konutav noormees ka kiirelt kinni.

Kliimant lisas, et põhjus, miks 23aastane noormees politsei eest pages, peitus tal juhtimisõiguse puudumises. Sõiduki läbivaatusel avastati sealt lisaks teleskoopnuia ning külmrelv, mis on Eestis tsiviilkäibes keelatud.

13. juuni kohtuistungil mõisteti mehele lubadeta sõitmise, mittepeatumise ja tsiviilkäibes keelatud eseme omamise eest väärteo korras kokku kümnepäevane arest. Kohtuotsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.Vaid mõned kuud tagasi tabas politsei sama noormehe Jõhvi vallas sõitmast ning kuna tal puudus juhtimisõigus, määrati talle 160eurone rahatrahv.

"Näha on, et tollasest vahejuhtumist mees aga vajaminevaid järeldusi ei teinud, mistõttu tuli politseil sedapuhku jõulisemaid mõjutusvahendeid leida. Kui juhiistmele sätib end ikka ja jälle inimene, kel puuduvad oskused ja teadmised sõiduki ohutuks juhtimiseks, on risk liiklusohtlike olukordade ja õnnetuste juhtumiseks kõrge," rääkis Kliimant.