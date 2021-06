Majandus- ja taristuminister Taavi Aas on selgitanud, et selline muudatus tehakse eelkõige seetõttu, et Narva jaamad saaksid põlevkivi asendada osaliselt biomassiga, mille põletamise eest ei pea ostma süsiniku kvoote, ja see võimaldaks hoida stabiilsena Narva linna küttehinda.