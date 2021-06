OÜ M.K. Reis-X pakkumise lükkas ühistranspordikeskus tagasi, kuna see ei vastanud hanke tingimustele. Põhjenduseks toodi, et bussides on liiga vähe istekohti ja puudub reservbuss; et kasutatud bussil pole VIN-koodi (selle järgi saab teada nii bussi ajaloo kui seisukorra), selle bussi vanus ei ole õige ja tehniline varustus ei vasta nõuetele.