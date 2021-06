Nädalavahetusel näeb Ida-Virumaal sadu vanasõidukeid

Laupäeval kulgeb ligemale 30kraadises kuumuses suursõit Ida-Virumaal marsruudil Kiviõli - Lüganuse - Saka - Toila - Voka - Narva. Piirilinna on kavas jõuda veidi enne kella 18. Pärast sõitu läbi Kreenholmi rajooni seavad vanad sõidukid end paariks tunniks näitamiseks ritta Narva jõe promenaadile. Kella 20.30ks saabuvad vanasõidukid Narva-Jõesuusse sadama parklasse, kuhu jäävad ka ööseks. Pühapäeva hommikul kell 10.30 jõuab kolonn Sillamäe spordikeskuse juurde, kus saab neid uudistada ligemale tund aega. Edasi jätkub sõit Jõhvi poole, kus peatutakse kella 11.40st kuni 13ni. Keskväljakul on vaatamiseks sõiduautod, viadukti kõrval olevas parklas veoautod ja bussid ning promenaadil mootorrattad. Vanasõidukite suursõidu marsruut Ida-Virumaal Laupäeval, 19. juunil: Paide - Rakvere (näitusepaus) - Sonda - Kiviõli - Toila - Narva (näitusepaus kell 18) - Narva-Jõesuu Pühapäeval, 20. juunil: Narva-Jõesuu (näitusepaus kell 9) - Sillamäe (näitusepaus kell 10.30) - Jõhvi (näitusepaus kell 11.40) - Iisaku - Lohusuu - Mustvee - Alatskivi (näitusepaus kell 16) Kalev Naur osaleb suursõidul enam kui poole sajandi vanuse mootorrattaga "Jawa". Erakogu Kohtla-Nõmmel elav Kalev Naur teeb suursõidu kaasa 1970. aastal valminud mootorrattaga "Jawa". "Sõitjaid on tohutult palju. Töotab tulla väga põnev ja kuum päev," ütles ta vahetult enne starti Paidest ja kutsus idavirulasi vanasõidukeid uudistama. Nauri sõnul teevad idavirulastest suursõidu kaasa veel Ilmar Aun "Volgaga" ja Gert Tartlan lahtise maastikuautoga "Jeep".

Narvas hoolitseb vanasõidukite näituse korraldamise eest promenaadil vanade tsiklite klubi "Classic Riders". Selle eestvedaja Vladimir Lossev sõnas, et on oma ammu unistanud, et suursõit jõuaks ka piirilinna. "Paljude jaoks on Narva justkui maailma lõpp, kust edasi pole võimalik kusagile sõita," rääkis ta.