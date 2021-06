Suursõidul Volgaga osalev jõhvilane Ilmar Aun võrdles seda iga viie aasta tagant toimuvat sündmust laulupeoga. "See on nagu ühendkoor laulupeol, sest siin on esindatud kõik Eesti vanatehnikaklubid," ütles Aun lisades, et mullune sõit lükkus koroonapiirangute tõttu tänavusse aastasse. "Aga seda rohkem oli inimestel aega garaažides autode kallal nokitseda. Vanade autodega tegelemine on samuti nagu viirus, sest huvilisi tuleb muudkui juurde ja tänavu osaleb juba üle kahesaja sõiduki," ütles ta.

Vanasõidukite suursõit algas laupäeva hommikul Paidest ja jõudis õhtuks Narva-Jõesuusse. Pühapäeva õhtuks on enam kui kümne kilomeetri pikkusel kolonnil kavas jõuda Alatsikivile. Suursõidu lõpp-punkt on pärast Lõuna-Eesti linnade ja Pärnu läbimist Põltsamaa, kuhu on kavas jõuda võidupühal 23. juunil. Koos sõidukite kolonniga liigub retrobussis ka Tartu puhkpiliorkester "Tamme".