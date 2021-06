Jõhvi uus võim tegi hooldekeskuse nõukogus platsi puhtaks

Uuteks nõukogu liikmeteks said vallavalitsuse esindajatena Messurme Pissareva ja Artur Põld, volikogu esindajatena Teet Enok ja Roman Graf ning Jõhvi valla pensionäride esindajana Velli Naber, kes on kuulunud volikogusse asendusliikmena Ossipenko valimisliidust, kuid on mõlemast praeguseks lahkunud.