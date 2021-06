Jõhvis hakatakse taas volikogu esimeest umbusaldama

Kuigi 17. juunil toimunud istungil võtsid keskerakondlastest vallavanemale Jüri Konradile ja volikogu esimehele Aleksei Naumkinile umbusaldusavalduse esitanud keskfraktsioon ning fraktsioon Meie Kodu need tagasi, leidis Reformierakonnast, Keskerakonnast ja fraktsioonist Jõhvi Eest moodustatud uus võimuliit, et kui umbusaldamised on päevakorda pandud, siis neid sealt välja jätta ei saa. Kuna Konrad oli selleks ajaks ise tagasi astunud, puudutas küsimus vaid Naumkini umbusaldamist. Ehkki viimane keeldus enda umbusaldamist hääletusele panemast, viidates asjaolule, et see on tagasi võetud, jätkas volikogu napp enamus pärast Naumkini ja ülejäänud vastasleeri saadikute lahkumist istungit, kus volikogu esimees maha võeti.