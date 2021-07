Elektri ja õli hind on järsult tõusnud

ASi Enefit Power juht Andres Vainola ütles ERRile, et nad pole tootjatena nii kõrgeid põlevkiviõli hindu juba ammu näinud. Nõudluse ja hinna kasvu taga on Vainola hinnangul maailmamajanduse oodatust kiirem taastumine koroonapandeemiast, nii et õlitehased töötavad täie võimsusega.