Narva kaubanduskeskusesse tuli vaktsiinisüsti saama ligemale sada inimest

Mitmed inimesed ütlesid, et tulid vaktsineerimina, kuna see võimaldab neil paremini reisida.

Sotsiaalministeerium katsetab, kas võimaluse pakkumine, kus soovijatel on võimalik vaktsiinisüst saada eelregistreerimiseta kaubanduskeskuses, annab Ida-Virumaal vaktsineerimise tempole hoogu juurde. Vaktsineerimise töörühma juhataja Marek Seer on öeldnud, et kui sellise vaktsineerimisviisi vastu on huvi, siis luuakse neid võimalusi juurde.