Niina Neglason: umbusaldusavaldus kui mõjutusvahend

Kahjuks on Jõhvis kujunenud olukord, kus umbusaldustega on hakatud lihtsalt trikitama: anname sisse ja kui näeme, et vajalikud hääled ei tule kokku, siis võtame tagasi.

Eelmine volikogu esimees Aleksei Naumkin teadis väga hästi, et kui tema umbusaldamine päevakorda tuleb, siis peab ta sellelt ametikohalt lahkuma. Nii oligi kõige lihtsam iga hinnaga umbusaldamised päevakorrast seadusvastaselt välja jätta.

Meie eesmärk ei ole kunagi olnud töökohtade loomine omadele, et saaks piltlikult öeldes inimesi ära osta ja teha endast sõltuvaks. NIINA NEGLASON, Jõhvi volikogu esimees

Naumkinile anti esimene umbusaldus sisse 11 allkirjaga ning järgmine 7 allkirjaga, mis näitab 18 volikogu liikme suhtumist tema persooni. Kuna umbusaldamisel tõstsid käe ka need kaks inimest, kelle allkirjad umbusaldustelt puudusid, siis võib öelda, et 21st volikogu liikmest 20 ei soovinud Naumkinit volikogu esimehe kohal näha, kuigi umbusaldamise poolt hääletasid lõpuks 11 liiget, mis on volikogu liikmete enamus.

Miks ei saabu Jõhvis töörahu? Ei saabugi enne, kui Nikolai Ossipenko juhitud liit Meie Kodu jääb olulisse vähemusse ning kui sellel liidul puuduvad mõttekaaslased, kui lõpeb manipulatsioon inimestega, kui lõpeb töökohtade ja hüvede loomine oma võimu kindlustamiseks.

Kunagi varem ei ole Jõhvis inimestega mängitud, vahetades pidevalt küll oma fraktsiooni esimeest, komisjonide esimehi. Valimisliidus Meie Kodu valitseb karistuse ja premeerimise kord. Kui libastud, jääd kohast ilma. Oled tubli, saad koha. Ja nii me muudkui valime ja muudame.

Miks otsustas meie valimisliit Jõhvi Eest koos Reformierakonnaga sõlmida liidu Keskerakonnaga?

Olen olnud Jõhvi volikogus 2005. aastast alates ja oleme alati Keskerakonnaga koostööd teinud. Loomulikult sõltub palju inimestest, kes parajasti volikogu laua taga on, ja eks ka Martin Repinski (Keskerakond) peaks aru saama, et ta on teinud vigu ja on aeg hakata neid parandama. Ka pärast järgmisi valimisi on vaja teha koostööd, sest ükskõik kuidas mingi erakond või valimisliit ka ei pingutaks, on vaja kaasata partnereid.

Ka meie oleme teinud vigu ja elu on näidanud, et koostöö Ossipenko valimisliiduga ei saa olla jätkusuutlik, sest meie arusaamad asjadest on väga erinevad. Meie eesmärk ei ole kunagi olnud töökohtade loomine omadele, et saaks piltlikult öeldes inimesi ära osta ja endast sõltuvaks teha. Meie Kodu ja Sepperni-Männi liit on juhtinud Jõhvi elu praktiliselt kogu selle töötsükli jooksul ning nõnda ongi Jõhvi jõudnud olukorda, kus Jõhvi spordikooli on lisandunud üle 10 uue töökoha, kus Jõhvi teede hooldushange on läinud vallale kaks korda kallimaks, kuid kvaliteet on alla igasugust arvestust; kus Jõhvi põhikooli ehitus on läinud üle miljoni kallimaks; kus sotsiaalteenistusest on lahkunud head spetsialistid ning valdkond on taandarengusse viidud jne.