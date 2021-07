Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles lõppeval nädalal, et ei toeta ideed hakata inimesi vaktsineerimise eest rahaga premeerima. Katri Raigi arvates aga võib Narvas ükskord kätte jõuda aeg, mil tuleb see meede kasutusele võtta. "Saad Jansseni ja 25 eurot."

Tema sõnul oleks see äärmuslik meede. "Kui kaalul on küsimus, kas avada koolid ja lasteaiad või mitte, siis on ilmselt parem need 25 eurot maksta. Ent juba praegu ei hakkaks ma selle raha nimel oma tervisega riskima."