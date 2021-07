Koolide lõpetajad pöörasid tööpuuduse taseme taas tõusule

Kui jaanipäeva järel oli Ida-Virumaal töötuid registreeritud 7246, mis oli väikseim tase alates eelmise aasta aprillist, siis selle nädala kolmapäevaks oli see arv taas tõusnud ligemale 80 võrra.

Töötute ridu on viimastel nädalatel kasvatanud põhiliselt koolide lõpetajad, selgitas töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk.

Tema sõnul näitab see, et niivõrd suur osa kas üldharidus- või ka kutsekoolide lõpetajatest tuleb pärast lõputunnistuse kättesaamist kohe end töötuna arvele võtma, et koolides tuleks senisest rohkem tegelda noorte karjäärinõustamisega. "Aga see on isegi hea, et nad tulevad meie juurde. Nii saame neid aidata, sest neil ei ole kandideerimise ja dokumentide koostamise kogemust," ütles Teelahk, märkides, et laiem probleem on, kuidas suurendada õpilaste ettevõtlikkust ja oma elu suunamise oskust juba õppimise ajal.

Ida-Virumaal on juuli alguses töötuse tase 12,5 protsenti, mis on jätkuvalt ülekaalukalt suurem kui üheski teises maakonnas. Eesti keskmine näitaja on 7,6 protsenti. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on tööpuudus Ida-Virumaal pisut väiksem, tollal oli see 13,3 protsenti ehk töötuid oli ligemale 500 võrra rohkem. Kuid 2018. aasta suvel oli töötus vaid 8,4 protsenti. Kõige suurem oli töötuse tase Ida-Virumaal sel aastal märtsi teises pooles, ulatudes 14,7 protsendini.

Töötukassa kaudu on Ida-Virumaal praegu pakkumisel ligikaudu 600 töökohta. Anneki Teelahki sõnul otsivad paljud ettevõtted oskustega spetsialiste, nagu meditsiinitöötajaid, kokkasid või tööstusettevõtete spetsialiste.