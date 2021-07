Niina Neglasoni juhtimisel kogunes eestseisus kolmapäeval ning kinnitas volikogu järgmise istungi päevakorra, kus on neli punkti. Peale Neglasoni osalesid koosolekul volikogu liikmetest veel Sergei Andrejev ja Teet Enok.

Neljapäeval tegi oma eestseisuse istungi Aleksei Naumkin, kes peab Neglasoni volikogu esimeheks valimist ning sellele järgnenud volikogu otsuseid õigusvastaseks. Naumkini korraldatud koosolekul olid mõned päevakorrapunktid samad mis Neglasonil. Siiski on seal kinnitatud volikogu istungi päevakorras ka punkt Aleksei Naumkinile kui volikogu esimehele umbusalduse avaldamisest, mille 7 volikogu liiget 17. juuni istungil esitasid. Ka Naumkini korraldatud eestseisuse istungil osalesid peale tema veel kaks volikogu liiget: Allan Mänd ja Eduard East. Mõlemad osalesid kui komisjoni esimehed, ehkki 30. juunil toimunud volikogu istungil vahetati nad välja.

Nii Neglason kui Naumkin kavatsevad saata volikogu liikmetele kutse istungile, mis toimub 15. juulil kell 16. Küsimus on selles, kumb neist hakkab volikogu istungit juhtima, sest mõlemad peavad end volikogu esimeheks. Neglason on varem öelnud, et tema spiikri haamri pärast Naumkiniga kisklema ei hakka ning volikogu peab hääletamise teel ütlema, keda peab seaduslikuks volikogu esimeheks.