Kohtla-Järvel tehakse korda kaksteist kvartalisisest teed

Hanke nimekirjas on 12 kvartalisisest teelõiku, mis läbivad sel suvel põhjaliku remondi. Abilinnapea Deniss Veršinin ütles, et kuna möödunud aastal pöörati enim tähelepanu Järve linnaosale, siis tänavu korrastatakse seal vaid kaks objekti: Karja põik ning väike osa kiirabihooneni viivast tänavast, peale selle asfalditakse seal kõrval parkla. Ahtmes teevad tee-ehitajad korda Estonia puiestee ja Ahtme maantee ning Vilja, Ridaküla, Tiigi, Kasteheina ja Aru tänava teelõigud.

"Saame linnaelanikelt pidevalt avaldusi, vaatame koos ekspertidega tänavad üle ja valime välja kõige probleemsemad lõigud ning kanname need taastamistööde nimekirja," rõhutas abilinnapea. "Kõik sel aastal välja valitud objektid on juba ammu tähelepanu vajanud. Ent ilmselt kõige kehvemas seisus on Järve linnaosas Karja põik ning Ahtmes Estonia puiestee 6, kus lisaks teekatte väljavahetamisele tuleb ümber teha ka sademeveekanalisatsioon."