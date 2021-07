Vastuvõtukomisjonid ootavad sisseastujate teist lainet augustis

Esmaspäeva ennelõunaks oli Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse (IVKHK) Jõhvi õppekohta tulnud vaid kaks inimest. Ent vastuvõtukomisjoni liiget Sergei Jegorovtsevi see ei heiduta: tema sõnul on säärane vaikus juuli keskpaigas täitsa tavaline nähtus. Seda enam, et väljas säärane kuumus valitseb. Keskmiselt laekub nende kolmes õppekohas umbes 30 avaldust päevas.