Ida-Virumaa vilksatab terve nädala telepildis

Kõike, mida reporter Ida-Virumaal koges, jagab ta 19.-26. juulini "Seitsmeste uudiste" vaatajatega (klipid on järelvaadatavad TV3 portaalis ja Põhjaranniku veebis). "Kui ise kaasa teen, siis ma saan paremini aru asja tuumast ja see jääb ka pikemaks ajaks meelde," selgitas Erkki Sarapuu.

Terviklik pilt

"Varem olin päeva- või õhtujuhina käinud Sondas, Jõhvis ja Narvas. Eelmisel aastal tegin lugu Narva linnuse idatiiva avamisest, aga patt tunnistada: tookord ma ei jõudnudki jõepromenaadile. Nüüd jõudsin: see on väga vinge!" muljetas Erkki Sarapuu.

Küll oli ta varem jalutanud Sillamäe rannapromenaadil, aga sinna oli tore tagasi sattuda. "Toila ja Narva-Jõesuu on suurepärased kohad ja tubli töö on teinud ka Kohtla-Järve, kus on renoveeritud kultuurikeskus ja ehitatud uus spordikeskus. Olin meeldivalt üllatunud, kui palju uut ja põnevat on Ida-Virumaal juurde tulnud. Samas oli tore näha, et inimesed on sama soojad ja sõbralikud."