Jõhvi volikogu praegune enamus on kindel, et Aleksei Naumkin võeti 17. juunil õiguspäraselt volikogu esimehe kohalt maha. Rahandusministeerium on vastupidisel arvamusel, kuid sellel mingeid õiguslikke tagajärgi ei ole. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik