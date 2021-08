Maakonna turismiettevõtjaid ühendav Ida-Viru turismiklaster viis oma liikmete seas läbi küsitluse, et selgitada välja, kui suur osa sektori personalist on vaktsineeritud. 27 suurema ettevõtte vastustest selgus, et 555 töötajast on kaitsepoogitud või koroona läbi põdenud 79 protsenti.