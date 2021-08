Olukord mõjutab kõige rohkem Valgevenega piirnevaid riike, nagu Leedu, Läti ja Poola. Meil on piir Venemaaga ning pigem näeme trendi, et illegaalsed migrandid püüavad Venemaalt liikuda praegu läbi Valgevene. Pigem toetame me praegu oma tehnikaga võimaluse piires lõunapiiri ja sisemaa kontrolli. Aga oleme tugevdatud valmisolekus. Muide, jõepiir aitab meid väga palju, eriti nüüd, kui varsti hakkab külmaks minema. Siin püütakse üle tulla ikka soojemal ajal, muidu püütakse kasutada rohkem maismaapiiri.