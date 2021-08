Majade välimus on linna visiitkaart ning siiani on Ida-Virumaa linnad teiste piirkondadega võrreldes siin küll punase laterna rollis. Muidugi mängib siin oma osa ka kinnisvara väärtus. Kui see on ikkagi madal, pole pangast laenu mõtet küsida. Paljudel on aga kaelas laenud, mis on kunagi võetud katuse või kommunikatsioonide uuendamiseks. Ja selge talupojamõistus ütleb, et kui sul on valida, kas esmalt korrastada katus või värvida välissein, siis jääb eksterjöör tagaplaanile.